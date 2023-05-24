В передмісті Бахмута українські війська потрохи просуваються - Маляр

Протягом 24 травня у Бахмуті спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті, проте це не означає, що російські війська стають слабшими.

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, така поведінка окупантів свідчить про те, що вони спробують посилити фланги та зроблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли позицій украйнських захисників.

Маляр наголосила, що попри тяжкі бої ЗСУ вдається потроху просуватись.

Наразі кількість ворожих штурмових дій в Бахмуті зменшилася, оскільки ворог перегруповується і здійснює заміну підрозділів.

"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", - написала вона.

Кілька днів тому Маляр повідомляла, що ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті

21 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наразі ЗСУ контролюють лише незначну частину Бахмута, але саме така тактика дасть військовим можливість зайти в місто в разі зміни обстановки на фронті.