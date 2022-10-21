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В першому місті Херсонщини припинили діяльність усі органи окупаційної влади - Генштаб

В першому місті Херсонщини припинили діяльність усі органи окупаційної влади - Генштаб
Фото: скріншот відео YouTube/Сергей Змиевский

За наявною інформацією, у Бериславі Херсонської області з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Про це заявляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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"Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном", - сказано у вечірньому зведенні Генштабу.

Крім того, там підтвердили вогневе ураження Силами оборони України 19 жовтня понтонної переправи під Антонівським мостом через Дніпро біля Херсона.

При цьому в Генштабі ніяк не коментують заяви з боку окупантів про загибель внаслідок цього обстрілу чотирьох осіб, двоє з яких виявилися співробітниками телеканалу "Таврія", створеного окупантами на базі філії "Суспільного" в Херсоні, та поранення інших осіб, що тікали з міста, яких окупанти також називають журналістами.

Загалом, за даними українських військових, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Зокрема, підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника", - додають у штабі без подробиць.

В свою чергу, як повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ, на Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб (усього в області 658 населених пунктів).

Серед звільнених сіл, де вже проведено комплекс стабілізаційних заходів, називаються села Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне Високопільської громади та Новодмитрівка Великоолександрівської громади.

Фото 2 — В першому місті Херсонщини припинили діяльність усі органи окупаційної влади - Генштаб

Нагадаємо, що українська влада наразі стверджує, що Росія може підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра територій з десятками населених пунктів нижче за течією. Згаданий же Берислав розташований на березі Каховського водосховища за декілька кілометрів вище за течією від ГЕС.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов