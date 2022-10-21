В першому місті Херсонщини припинили діяльність усі органи окупаційної влади - Генштаб

За наявною інформацією, у Бериславі Херсонської області з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Про це заявляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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"Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном", - сказано у вечірньому зведенні Генштабу.

Крім того, там підтвердили вогневе ураження Силами оборони України 19 жовтня понтонної переправи під Антонівським мостом через Дніпро біля Херсона.

При цьому в Генштабі ніяк не коментують заяви з боку окупантів про загибель внаслідок цього обстрілу чотирьох осіб, двоє з яких виявилися співробітниками телеканалу "Таврія", створеного окупантами на базі філії "Суспільного" в Херсоні, та поранення інших осіб, що тікали з міста, яких окупанти також називають журналістами.

Загалом, за даними українських військових, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Зокрема, підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника", - додають у штабі без подробиць.

В свою чергу, як повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ, на Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб (усього в області 658 населених пунктів).

Серед звільнених сіл, де вже проведено комплекс стабілізаційних заходів, називаються села Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне Високопільської громади та Новодмитрівка Великоолександрівської громади.

Нагадаємо, що українська влада наразі стверджує, що Росія може підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра територій з десятками населених пунктів нижче за течією. Згаданий же Берислав розташований на березі Каховського водосховища за декілька кілометрів вище за течією від ГЕС.