В Покровську завершили розбір завалів у п'ятиповерхівці після удару РФ: названо число загиблих (ФОТО)

У Покровську Донецької області завершено розбір завалів у п'ятиповерхівці, що отримала руйнування внаслідок російського обстрілу 15 лютого. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Завершено рятувальну операцію в Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені", - написав він.

Серед поранених одна людина у тяжкому стані: вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та школу.

Зазначимо, що станом на 18:00 середи Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області повідомляло, що на місці події проведено демонтаж 21 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.

В результаті аварійно-рятувальних робіт було врятовано дві людини. О 17:50 на місці обстрілу було виявлено і деблоковано тіло загиблого чоловіка. Всього було відомо про 13 постраждалих, з яких 11 людей звернулись за медичною допомогою, а двоє загинуло. Зазначалося, що на той момент принаймні одна особа ще залишається під завалами.

До робіт було залучено 112 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від ГУ ДСНС - 40 чоловік особового складу та вісім одиниць техніки.

Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області

Нагадаємо, що біля 10 години ранку середи російські війська завдали удару із РСЗВ "Смерч", влучивши по п'ятиповерхівці у мікрорайоні Сонячний в Покровську. Обласна влада пообіцяла, що мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним.