В поліції показали нові жахливі руйнування в Авдіївці: які міста та селища зазнали обстрілів ще (ФОТО)

Російські війська за останню добу обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області, завдавши 18 ударів по оселях та інфраструктурі. Про це повідомляють в обласному управлінні поліції.

Зокрема, ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, селищах Велика Новосілка й Малотаранівка, селах Карлівка та Зоряне.

Так, по Малотаранівці Краматорської громади російські війська вдарили дронами. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки, поранено двох людей, зокрема дитину. Нагадаємо, що за словами начальника обладміністрації Павла Кириленка, дитину госпіталізували з тяжкими опіками.

"Росіяни атакували з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град" і "Урган", артилерії та БПЛА. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків і будівлю пансіонату", - йдеться в повідомленні.

Ракету С-300 армія РФ спрямувала на Краматорськ, поціливши в промислову зону. Під ракетним ударом також опинився Святогірськ. В обох випадках люди не постраждали.

"Костянтинівку рашисти накрили з артилерії. Пошкоджено 10 приватних будинків. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначають правоохоронці.

Стосовно обов’язкової евакуації населення регіону у поліції вказують, що за добу з її допомогою було евакуйовано ще 219 людей, а загалом з початку цього процесу - 65 тисяч 870 осіб, серед яких 7863 – діти, а 2928 – люди з інвалідністю.

В Авдіївці зафіксовано нові руйнування. Фото: ГУНП в Донецькій області В Авдіївці зафіксовано нові руйнування. Фото: ГУНП в Донецькій області В Авдіївці зафіксовано нові руйнування. Фото: ГУНП в Донецькій області В Авдіївці зафіксовано нові руйнування. Фото: ГУНП в Донецькій області В Авдіївці зафіксовано нові руйнування. Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: ГУНП в Донецькій області Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

В свою чергу, Кириленко повідомив, що атака на Краматорськ п'ятьма ракетами сталася близько півночі. Обійшлося без постраждалих: дві ракети впали у полі за містом, дві у промисловій зоні, а одна — у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття.

Авдіївку окупанти обстрілювали п'ять разів - влучили по житловому сектору, по території коксохімічного заводу та по автобазі. У Костянтинівці, окрім 10 будинків, пошкоджено "інфраструктурний об'єкт".

Крім того, пошкоджено вісім будинків та нежитлову будівлю в селищі Нью-Йорк Торецької громади, а у Часовоярській громаді пошкоджено будівлю підприємства. Також за добу відбулося шість обстрілів Лиманської громади з РСЗВ — постраждали Торське і Зарічне. Чотири рази під обстріли потрапило селище Велика Новосілка. Окрім цього, періодичні обстріли зафіксовано у Вугледарі.