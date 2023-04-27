В Польщі знайшли залишки невідомого об’єкта з написами російською

Залишки невпізнаного військового об’єкта знайшли біля міста Замосць, приблизно за 15 км від Бидгоща. Висновки журналістів вказують на те, що це була ракета класу "повітря - земля".

Про це повідомляють Міноборони Польщі та RMF24.

Поліція, Служба військової контррозвідки, прокуратура та експерти розслідують інцидент в лісі поблизу Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Висновки журналістів RMF FM вказують на те, що це була ракета класу "повітря - земля", невідомо, чи вона вибухнула.

Ракету знайшли 25 квітня, але вона впала в лісі деякий час тому, й важко сказати, чи це було кілька днів, чи кілька тижнів тому.

Спочатку думали, що це безпілотник, потім на ньому знайшли написи російською мовою. Невідомо, чи вибухнув він. Перевіряється, чи був він озброєний, оскільки в ньому немає боєголовки. Можливо, об’єкт відокремився від ракети, тому наразі тривають його пошуки.

Окружна прокуратура в Гданську, військовий відділ якої займається цією справою, не хоче надавати жодної інформації з цього приводу. Місце інциденту опечатане і оточене службами, вхід до лісу охороняє військова поліція, там також були помічені сапери і пожежна бригада.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року у прикордонному з Україною районі Польщі, селі Пшеводув пролунали вибухи. Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, але не назвав офіційну причину. Польські ЗМІ зазначили, що причиною скликання є російські ракети, які, ймовірно, могли впасти на території Польщі.