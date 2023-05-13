В Польщу з Білорусі прилетів повітряний об'єкт

У повітряному просторі Польщі в суботу, 13 травня, зафіксували об'єкт, що рухався з боку Білорусі.

Про це повідомило Міністерство оборони країни в Twitter.

Відомство отримало відповідні дані від Центру повітряних операцій. Військові вважають, що повітряним об'єктом є наглядова повітряна куля.

Уточнюється, що радари втратили об'єкт у районі міста Рипін, у зв'язку з чим почалися його пошуки.

Нагадаємо, Польща вже не вперше фіксує в своєму повітряному просторі несанкціоновані об'єкти.

Нещодавно стало відомо, що в польському місті Замостя поблизу Бидгоща крилата ракета, яку знайшли у квітні, за попередніми висновками експертизи, виявилася російською.

Раніше, в листопаді 2022 року у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.

Тоді українська сторона була впевнена впала саме російська ракета, але деякі експерти вважали, що ракета, яка впала на територію Польщі могла бути ракетою української протиповітряної оборони.