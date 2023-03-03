В прикордонному селі на Сумщині з території Росії вбили пенсіонера (ФОТО)

В прикордонному селі Старикове Шалигинської громади Шосткинського району внаслідок обстрілу з території Росії 3 березня загинув місцевий мешканець.

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Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Зазначається, що 73-річний чоловік під час ворожої атаки перебував на городі поблизу власного будинку.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Справу для розслідування передадуть до управління Служби безпеки України в Сумській області.

Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, протягом дня росіяни здійснили обстріли шести громад області. Було зафіксовано 121 прильот. Зокрема, у селі Старікове о 9:25 було 5 прильотів, загинув згаданий чоловік та пошкоджено лінію електропередачі. О 15:50 відбувся обстріл з міномету по селу Ходине: 15 прильотів, пошкоджено три житлових будинки.

В Есманській громаді о 13:35 з території РФ було здійснено обстріл зі ствольної артилерії села Кучерівка: зафіксовано 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ (20 прильотів) та міномету (ще 20 прильотів).

В Краснопільській громаді з 9:40 ворожий БПЛА скинув чотири боєприпаси типу ВОГ у різних селах громади. У цей же час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР калібру 120 міліметрів (пуск двох ракет). Також з території РФ було здійснено обстріл з ПТРК.

В Білопільській громаді зафіксовано один прильот від танкового пострілу, а також 12 прильотів з міномету, 16 - зі ствольної артилерії, 8 - з САУ. В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл із САУ (9 прильотів) та мінометний обстріл (5 прильотів). Крім того, о 16:15 росіяни били з мінометів по Глухівській громаді (5 прильотів).

Нагадаємо, що в Сумській ОВА заявили, що те, що напередодні в регіоні було зафіксовано рекордну кількість прильотів внаслідок російських обстрілів - 170, може бути пов'язане з останніми подіями у Брянській області РФ.