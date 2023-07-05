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В приміщенні суду в Києві стався вибух

В приміщенні суду в Києві стався вибух

У приміщенні Шевченківського районного суду Києва стався вибух. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Правоохоронці встановлюють деталі та закликають зберігати спокій і не наближатися до місця події, давши відповідним службам ефективно виконувати свою роботу.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, вибух пролунав о 17:20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби Національної гвардії привезли до приміщення суду підсудну особу, яка з невстановлених обставин підірвала у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій.

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Автор:
Тимофій Бесп'ятов