В расстреле военными греков в прифронтовом селе на Донбассе не было национальной почвы — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что конфликт со стрельбой в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области, в результате которого погибли двое граждан греческой национальности и были ранены еще двое, не имел национальной почвы. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

"Действительно, произошел трагический инцидент, но мы не видим в нем никакой направленности конкретно против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются. Но тут не было преступления на национальной почве. По крайней мере, из того, что мне известно, я могу сделать сейчас такой вывод", — сказал министр.

Глава МИД при этом заявил, что его греческий коллега пока не звонил ему в связи с произошедшим.

Напомним, что в ночь на 13 февраля в кафе "Кирпич" в Гранитном произошел конфликт, в результате которого один человек погиб на месте, второй умер в больнице, а еще двое были ранены. Погибшими же оказались военнослужащий Национальной гвардии и гражданское лицо.

По подозрению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства были задержаны двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Причем выяснилось, что стрельбу они открыли из закрепленного за ними оружия.

На ситуацию отреагировал МИД Греции, заявивший, что виновниками двойного убийства "являются трое военнослужащих украинской армии, которые по пустяковому поводу подрались с вышеупомянутыми греками диаспоры".

Также было заявлено, что министр Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Отметим, что Гранитное находится непосредственно на линии разграничения сторон конфликта на Донбассе. Село населено греками-урумами — потомками переселенцев из Крыма (сейчас в подавляющем большинстве русскоязычными).

Напомним также, что ввиду наличия крупной греческой общины на юге Донецкой области в Мариуполе действует консульство Греции, которое недавно президент Владимир Зеленский даже хвалил за то, что оно, в отличие от других иностранных дипучреждений, не поддавалось панике и не эвакуировалось из-за угрозы гипотетического масштабного российского вторжения.

При этом в греческом МИД после упомянутого инцидента также заявили, что увеличивают штат консульства в Мариуполе и в то же время сокращают штат посольства в Киеве "до необходимого персонала".

Кроме того, ведомство настоятельно не рекомендовало ездить в какую-любую часть территории Украины и посоветовало гражданам Греции, находящимся в Украине, немедленно покинуть ее.