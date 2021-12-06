В реанимации умер работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время аварии

Работник Бурштынской тепловой электростанции, получивший ожоги во время аварии на седьмом энергоблоке теплоэлектростанции, скончался 5 декабря в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Врачи боролись за жизнь потерпевшего более 7 дней. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были не совместимы с жизнью.

В ДТЭК напомнили, что 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи.

Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр, где он позже умер.

Что касается самой аварии, то в официальной информации Бурштынской ТЭС говорится: "Отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона. Станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности оперативно включен блок №4".

В свою очередь Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов подтвердило, что аварийная ситуация не повлияла на тепло- и энергоснабжение региона.

При этом все равно государственные инспекторы по охране окружающей природной среды решили провести внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на электростанции.

Напоминаем, в ходе расследования СМИ выяснили, что на Бурштынской ТЭС 1 ноября произошла авария, в результате чего в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка.

В свою очередь, как выяснили журналисты, компания ДТЭК миллиардера Рината Ахметова, которой принадлежит Бурштынская ТЭС, отказалась пустить Госэкоинспекцию на место аварии. Но в самой компании отрицают все заявления СМИ.