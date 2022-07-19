В Ренійському морпорту вибухнув бензовоз: один чоловік загинув, ще один в реанімації (ФОТО)

Один чоловік загинув і ще один госпіталізований в тяжкому стані через вибух та пожежу, що сталася в місті Рені ввечері 19 липня. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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Зазначається, що вибух стався на території морського торговельного порту через розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу. Повідомленні про подію надійшло рятівникам о 21:23.

По прибуттю на місце виклику встановлено загорання трьох автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежу було локалізовано, а о 22:48 ліквідовано на площі 600 квадратних метрів.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Крім того, внаслідок пожежі працівника порту 1978 року народження було госпіталізовано у важкому стані з опіками 95% тіла до реанімаційного відділення Ренійської лікарні.

До ліквідації надзвичайної ситуації від ДСНС залучались п'ять одиниць техніки та 25 рятувальників.

Нагадаємо також, що минулої осені біля Харкова вибухнув резервуар з газом на автомобільній заправці на трасі Київ-Харків. На місці згоріло дві вантажівки, а повністю ліквідувати пожежу вдалося лише через шість днів.