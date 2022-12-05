В результаті ракетного удару на Одещині пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ракетного удару в понеділок, 5 грудня в Одеській області було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура нашої області", - написав він.

Марченко зазначив, що ракети також влучили в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, внаслідок чого поранено двох людей.

"Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання. Жодними ракетними ударами ворогу не вдасться нас зламати або залякати. Слава Україні!", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загалом вдалося збити понад 60 з 70 російських ракет.

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.