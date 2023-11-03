В РФ спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет (ФОТО)

У ніч на 3 листопада 2023 року у місті Нижній Новгород в Росії партизани спалили автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що спалене авто належало громадянинуРФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства "ГосНИИмаш".

"Вказане підприємство - провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні", - зауважили в ГУР МО.

За даними військової розвідки, акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

"Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває!", - підкреслили у ГУР МО.

Раніше невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер на аеродромі Чкаловський у Підмосковʼї. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).