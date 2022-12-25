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В річку Дністер потрапили нафтопродукти: зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів
У річку Дністер на території Львівської області 24 грудня потрапили нафтопродукти, що призвело до забруднення частини водойми. Про це 25 грудня в Facebook повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Забруднення нафтопродуктами Дністра зафіксували в районі міста Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.
"Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані. Станом на сьогодні, на 9:50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну", — прозвітувала Онищук.
Вона уточнила, що рятувальники проводять вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", — запевнила Онищук.
Причини потрапляння нафтопродуктів в Дністер, очільниця ОВА не уточнила.
Дністер — третя за довжиною річка в межах України (після Дніпра й Південного Бугу) та дев'ята в Європі. Від Галича до Хотина річка утворює Дністровський каньйон, який з 2008 року було внесено до списку семи природних чудес України.