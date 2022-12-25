В річку Дністер потрапили нафтопродукти: зафіксовано перевищення допустимих норм у 200 разів

У річку Дністер на території Львівської області 24 грудня потрапили нафтопродукти, що призвело до забруднення частини водойми. Про це 25 грудня в Facebook повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Забруднення нафтопродуктами Дністра зафіксували в районі міста Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

"Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані. Станом на сьогодні, на 9:50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну", — прозвітувала Онищук.

Вона уточнила, що рятувальники проводять вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

"Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", — запевнила Онищук.

Причини потрапляння нафтопродуктів в Дністер, очільниця ОВА не уточнила.