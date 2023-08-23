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У Росії заявляють, що Пригожин нібито загинув

пригожин загинув, авіакатастрофа з пригожином
Росавіація стверджує, що Пригожин був в літаку, який розбився в Росії. Фото: скрин/росЗМІ

Росавіація стверджує, що на борту літака, що розбився в Тверській області 23 серпня, був засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Відомство включило їх в перелік "пасажирів, які розбилися".

Про це повідомило видання "Радио Свобода" з посилання на інформацію Росавіації.

Відомство опублікувало перелік імен та прізвищ пасажирів і членів екіпажу, які знаходилися на бізнес-джеті:

  • Пропустін Сергій;
  • Макарян Євгеній;
  • Тотмін Олександр;
  • Чекалов Валерій;
  • Уткін Дмитро;
  • Матусєв Микола;
  • Пригожин Євгеній;
  • Левшин Олексій, командир;
  • Карімов Рустам, другий пілот;
  • Распопова Кристина, бортпроводник.

Водночас заяви Росавіації також можуть бути маніпуляцією.

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

Євгеній Пригожин — де він був після заколоту 

Терорист Пригожин намагався організувати заколот або навіть переворот в РФ. Він відправив своїх бойовиків нібито "на Москву" 24 червня. Проте змінив свої наміри після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь". 

15 липня українські прикордонники та команда "Беларускі Гаюн" повідомляли, що з території Росії до Білорусі почали переміщатися групи "вагнерівців". Офіційно вони заявили, що проведуть навчання поблизу кордону з Польщею. Проте вже 31 липня Пригожин терміново відкликав всіх "вагнерівців" з відпусток.

Перед катастрофою літака 23 серпня востаннє публічно засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин з'являвся 21 серпня, коли оприлюднив відео із натяками про своє ймовірне перебування в Африці

Автор:
Віта Молодан