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У Росії заявляють, що Пригожин нібито загинув
Росавіація стверджує, що на борту літака, що розбився в Тверській області 23 серпня, був засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Відомство включило їх в перелік "пасажирів, які розбилися".
Про це повідомило видання "Радио Свобода" з посилання на інформацію Росавіації.
Відомство опублікувало перелік імен та прізвищ пасажирів і членів екіпажу, які знаходилися на бізнес-джеті:
- Пропустін Сергій;
- Макарян Євгеній;
- Тотмін Олександр;
- Чекалов Валерій;
- Уткін Дмитро;
- Матусєв Микола;
- Пригожин Євгеній;
- Левшин Олексій, командир;
- Карімов Рустам, другий пілот;
- Распопова Кристина, бортпроводник.
Водночас заяви Росавіації також можуть бути маніпуляцією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.
Євгеній Пригожин — де він був після заколоту
Терорист Пригожин намагався організувати заколот або навіть переворот в РФ. Він відправив своїх бойовиків нібито "на Москву" 24 червня. Проте змінив свої наміри після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".
15 липня українські прикордонники та команда "Беларускі Гаюн" повідомляли, що з території Росії до Білорусі почали переміщатися групи "вагнерівців". Офіційно вони заявили, що проведуть навчання поблизу кордону з Польщею. Проте вже 31 липня Пригожин терміново відкликав всіх "вагнерівців" з відпусток.
Перед катастрофою літака 23 серпня востаннє публічно засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин з'являвся 21 серпня, коли оприлюднив відео із натяками про своє ймовірне перебування в Африці