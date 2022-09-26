В Росії чоловік влаштував стрілянину у школі, є загиблі та постраждалі

У школі №88 в російському місті Іжевськ 26 вересня відбулася стрілянина. За інформацією Слідчого комітету РФ, 13 людей загинули та 20 постраждали. Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними відомства, зокрема, жертвами стрілянини стали двоє охоронців, двоє вчителів та п'ятеро школярів, віком від 8 до 15 років.

Периметр школи оточили, дітей звідти евакуювали, на місці працюють ФСБ, Росгвардія і слідчі органи, повідомив очільник Удмуртії Олександр Бречалов.

Людина, яка влаштувала стрілянину в школі, була озброєна двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

За даними МВД, той, хто стріляв у школі в Іжевську наклав на себе руки. Його ще не ідентифікували.

Нагадаємо, що в результаті протестів в Ірані кількість загиблих вже перевищила 40 осіб.