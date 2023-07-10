В Росії застрелили командира підводного човна, з якого запускали "Калібри" по Україні, — ЗМІ

У Краснодарі (РФ) невідомий застрелив заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького.

Про це 10 липня повідомили радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та росЗМІ.

Ржицький був командиром підводних човнів "Алроса" та "Краснодар", оснащених крилатими ракетами "Калібр", якими Росія атакує Україну. За попередніми даними, саме з підводного човна "Краснодар" окупанти випустили крилаті ракети по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді внаслідок атаки загинули 27 мирних жителів, понад 200 дістали поранення.

Як вбили командира підводного човна, з якого запускали "Калібри" по Україні

За попередніми даними та інформацією ЗМІ, Ржицького застрелили під час пробіжки. Невідомий вистрілив йому чотири рази у спину. Він помер на місці.

Слідчі вважать, що кілер ретельно спланував вбивство, адже довго стежив за маршрутами пересування Ржицького. Поліція не може знайти жодну камеру спостереження, яка б зафіксувала момент ліквідації.

В цей час в Україні на всіх напрямках ЗСУ продовжують вести наступальні операції та досягли незначних успіхів. Втрати особового складу окупаційної армії РФ є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.