В российском аэропорту самолет с десятками пассажиров выкатился за полосу при ледяном дожде (ВИДЕО)

Самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту российского Белгорода.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя аэропорта, инцидент произошел в 10:42 по местному времени (9:42 по Киеву).

Прибывший из московского аэропорта "Домодедово" самолет при торможении выкатился вправо с полосы. На его борту находилось 47 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. На место прибыли экстренные службы и пассажиров эвакуировали. Из-за инцидента с самолетом аэропорт временно закрыли.

По словам представителя аэропорта, сама посадка произошла в штатном режиме, а взлетно-посадочная полоса была обработана и находится в нормальном состоянии. В то же время в этой местности в понедельник идет замерзающий дождь, а коэффициент сцепления ВПП составляет 0,38.

Напомним также, что в 2018 году самолет авиакомпании Bravo Airways, прибывший из Антальи, выкатился за ВПП в киевском аэропорту имени Сикорского ("Жуляны").

В июле следующего года в том же аэропорту произошел подобный инцидент с воздушным судном компании Belavia. А в ноябре 2019 года самолет МАУ выкатился за ВПП во Львове.