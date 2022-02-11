В Ровенской области сотрудники СБУ обстреляли копателей янтаря, набросившихся на них с бензопилами: ранены восемь человек

Пять нелегальных копателей янтаря и трое сотрудников управления Службы безопасности Украины в Ровенской области были ранены в ходе конфликта 10 февраля в районе села Ельное Сарненского района. Как сообщает Государственное бюро расследований, столкновения начались около 17:00 четверга.

Отмечается, что сотрудники СБУ заподозрили копателей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Те начали сопротивляться силовикам, начав драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента пять гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительно инцидент квалифицирован как превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа с применением оружия (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Процессуальное руководство расследованием ведет Ровенская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

В свою очередь управление СБУ в Ровенской области настаивает, что его сотрудники действовали законно, поскольку вооруженные холодным и травматическим оружием местные жители не реагировали на их требования.

"Сотрудники СБУ, действуя в рамках закона и с учетом обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих. В результате были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Опасности их жизни нет, после оказания им медицинской помощи четверо от госпитализации отказались", — заявили в спецслужбе.

СБУ открыла уголовное производство по статьям 240-1 и 441 УК (незаконная добыча янтаря и экоцид). Кроме того, полиция зарегистрировала уголовные производства по части 2 статьи 342 (сопротивление правоохранителям), по части 1 статьи 294 (массовые беспорядки) и по части 2 статьи 345 УК (угроза или насилие в отношении правоохранителей). В рамках указанных уголовных производств проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности причастных лиц.

При этом сама полиция о данном конфликте пока не сообщает, а остальные силовые структуры не публикуют фото- и видеоматериалы с места событий.