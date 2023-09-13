В СБУ показали проведення рейдів з перевірки радіаційної безпеки по всій Україні (ФОТО, ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки України з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби здійснюють масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, необхідність таких заходів обумовлена постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби. Втім, у результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів виявлено не було.

Зазначається, що за тиждень було обстежено сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які російські диверсанти потенційно могли використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

"Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо. Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії", - зазначають в спецслужбі.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо також, що місяць тому в Миколаївській області пройшло навчання Держслужби з надзвичайних ситуацій та інших відомств, що включало відпрацювання евакуації населення з 30-кілометрової зони Південноукраїнської атомної електростанці на випадок аварії внаслідок потенційного російського обстрілу. Одночасто тренування пройшло і на самій АЕС.