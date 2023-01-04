В Середземному морі зараз знаходиться 9 російських кораблів з 76 ракетами калібр, - ВМС

Станом на 4 січня в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 російських військових кораблів, 5 з яких оснащені ракетами “Калібр”. Загальний залп - 76 ракет. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України.

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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі, а в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

В Середземному морі на бойовому 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

За добу 3 січня, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор, до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходилося 10 російських кораблів, 3 з них оснащені ракетами калібр.