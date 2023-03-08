В Силах тероборони заявили, що розстріляний на камеру після слів "Слава Україні!" був їхнім бійцем: названо ім'я

119-а окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України (Чернігівська область) заявляє, що розстріляний після слів "Слава Україні!" військовослужбовець на відео, що широко розповсюдилося інтернетом 6 березня, насправді був її бійцем. Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади. Цей же запис перепостило регіональне управління Сил тероборони “Північ”.

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"6 березня у мережі були оприлюднені чергові докази російських військових злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим", - сказано у повідомленні.

За наведеними даними, 30 грудня на околицях Соледара Донецької області Мацієвський та ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника.

"Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї. Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі - загиблі або зниклі безвісті", - кажуть в підрозділі.

За словами військових, мати Олександра Парасковія Михайлівна, його син Михайло та військовослужбовці його підрозділу впізнали на опублікованому відео саме його.

"З появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколишнулось. Це був мій Сашко. А потім - дзвінок від його сина, він із сльозми кричав "Я бачив як вбили мого батька!" - цитують матір у 119-й бригаді.

Як повідомляють у підрозділі, тіла загиблих у вказаному бою були повернуті українській стороні під час обміну, і 14 лютого Мацієвського було поховано в Ніжині Чернігівської області.

Також зазначається, що Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподіленням була направлена його мати і де працювала технологом на Кишинівській взуттєвий фабриці. Там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина.

До лютого 2022 року Мацієвський працював за фахом, а в перші дні повномасштабного російського вторгнення пішов до військкомату, але потрапив до війська не відразу. 11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони, де його призначили снайпером. У грудні батальйон було відправлено на схід в зону бойових дій.

Нагадаємо, що раніше 30-а окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ заявила, що, за попередніми даними, розстріляний був її бійцем на ім'я Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого після бойових дій в районі Бахмута Донецької області. Натомість повідомлялося, що тіло Шадури станом на 7 березня знаходилося на окупованій території.