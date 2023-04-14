В Слов'янську через масований обстріл частково зруйновано п'ятиповерхівку: загинуло п'ятеро людей (ФОТО, ВІДЕО)

Принаймні п'ять людей загинула та 15 отримали поранення внаслідок обстрілу Слов'янська Донецької області 14 квітня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогоднішній удар по Слов‘янську став одним з найбільш масованих від початку поточного року. Відразу декілька прильотів у різні райони міста. Зруйновані багатоповерхівки, постраждала школа", - зазначив він.

За словами голови міста, під завалами однієї з багатоповерхівок залишаються семеро людей, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальні служби.

Загалом, за його даними, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб та автівки.

Нагадаємо, що серед минулої ночі росіяни завдали по Слов'янську ракетного удару, поціливши у житловий сектор. За даними обласної військової адміністрації, було пошкодили школу, чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.