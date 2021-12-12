В США прошел мощнейший в истории торнадо, погибли десятки людей (ФОТО, ВИДЕО)

10 декабря над американским штатом Кентукки прошел торнадо, который называют сильнейшим за всю историю штата.

Как сообщает CBS News, больше всего от стихийного бедствия пострадал город Мэйфилд на западе штата

Mayfield KY at the candle plant. FD finds another person in the rubble around 6:00 am. Search & recovery will likely take a few days. Debris from building collapse 15-20’high. Sending prayers to all the families that lost loved ones over multiple states. #kywx #arwx #tnwx #mowx pic.twitter.com/DcUiKdzA6f — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) December 11, 2021

В частности, там была разрушена фабрика по производству свечей, на территории которой в это время находились рабочие

BREAKING: Kentucky Governor reports "mass casualties" after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely deadpic.twitter.com/kRyLKcatNN — Breaking911 (@Breaking911) December 11, 2021

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан заявила, что фабрика "выглядит так, как будто на нее упала бомба". Здание полностью разрушено.

Пока спасатели только начинают расчищать завалы зданий, поврежденных стихией.

По словам губернатора штата Энди Бешира, количество жертв торнадо может превысить 50 человек и, "вероятно, приблизится к 70 или 100".

В СМИ отмечают, что на территории штата введено чрезвычайное положение, туда направлены отряды Национальной гвардии.

Торнадо затронул и другие штаты Среднего Запада США — в Иллинойсе был разрушен логистический центр Amazon площадью 139 тысяч квадратных метров, как минимум один человек погиб.

Еще один человек погиб в результате обрушения поликлиники в Арканзасе, власти штата Теннесси сообщили о трех погибших.

Напомним, в результате сильных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в сентябре этого года, в США погибли около 60 человек.

Ранее сообщалось, что с затоплениями столкнулся крупнейший город страны Нью-Йорк.

По данным Национальной метеорологической службы США, уровень дневных осадков в Центральном парке тогда побил 94-летний рекорд на 10 см и составил 18 см.