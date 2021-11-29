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В Стамбуле ураган валит башни и переворачивает машины: известно о трех погибших (ВИДЕО)
В турецком городе Стамбул мощный ураган стал причиной многочисленных разрушений и гибели людей. Сильнейший ветер сносит крыши и части фасадов зданий по всему мегаполису.
Об этом сообщает CNN Turk.
Ураган парализовал жизнь крупнейшего турецкого города 29 ноября.
Во многих районах Стамбула из-за сильного ветра сорвало крыши. Также он повалил башню с часами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На данный момент известно о трех погибших, которые скончались из-за падения крыши. Одна из жертв успела спасти своего ребенка.
Из-за сильного ветра приостановлено движение судов по проливу Босфор.
Отмечается, что скорость ветра достигла 130 км/ч.
Ветер срывает крыши и части фасадов зданий по всему городу. Так, из-за падения крыши кафе в районе Багджилар пострадали двое прохожих и шесть автомобилей.
Кроме Стамбула от стихии страдают Бурса, Коджаэли, Бодрум, Измир и другие города. Из-за ветра в аэропорту Стамбула не смогли приземлиться несколько внутренних и международных рейсов. Им пришлось совершить посадку в других регионах.
Причиной непогоды стал ветер, называемый Лодос. Так в средиземноморском регионе обозначают сильный юго-западный ветер, из-за которого даже останавливается движение кораблей.