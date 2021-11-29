В Стамбуле ураган валит башни и переворачивает машины: известно о трех погибших (ВИДЕО)

В турецком городе Стамбул мощный ураган стал причиной многочисленных разрушений и гибели людей. Сильнейший ветер сносит крыши и части фасадов зданий по всему мегаполису.

Об этом сообщает CNN Turk.

Ураган парализовал жизнь крупнейшего турецкого города 29 ноября.

Во многих районах Стамбула из-за сильного ветра сорвало крыши. Также он повалил башню с часами.

Fırtınadan Çatalca Serbest

bölgede saat kulesi yıkıldı..#İstanbul da yaşayan arkadaşlar

Kendinize dikkat edin lütfen…

Allah Yar ve Yardımcımız oLsun…🤲#Fırtına #Lodos pic.twitter.com/eKrEXBtPNo — 𝘜𝘮𝘶𝘵𝘈𝘺𝘩𝘢𝘯 (@UAyhkp) November 29, 2021

На данный момент известно о трех погибших, которые скончались из-за падения крыши. Одна из жертв успела спасти своего ребенка.

Из-за сильного ветра приостановлено движение судов по проливу Босфор.

Отмечается, что скорость ветра достигла 130 км/ч.

Ветер срывает крыши и части фасадов зданий по всему городу. Так, из-за падения крыши кафе в районе Багджилар пострадали двое прохожих и шесть автомобилей.

Кроме Стамбула от стихии страдают Бурса, Коджаэли, Бодрум, Измир и другие города. Из-за ветра в аэропорту Стамбула не смогли приземлиться несколько внутренних и международных рейсов. Им пришлось совершить посадку в других регионах.

Причиной непогоды стал ветер, называемый Лодос. Так в средиземноморском регионе обозначают сильный юго-западный ветер, из-за которого даже останавливается движение кораблей.