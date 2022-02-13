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Происшествия
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В Станице Луганской взорвалось кафе

В результате происшествия восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении
В кафе взорвался газовый баллон. Фото: "РИА Новости"

12 февраля в поселке городского типа Станица Луганская (Луганская область) в одном из кафе произошел взрыв.

Как сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), взрыв в кафе "Мрия" прогремел примерно в 17:46.

По данным ГСЧС, в результате происшествия восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 21:52. Огонь распространился на площадь 160 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 12 февраля российские СМИ распространили новость о якобы прозвучавшем "мощном взрыве" в Донецке со ссылкой на жителей города.

Позднее глава оккупационной власти в Донецке Денис Пушилина заявил, что взрыв якобы произошел на подконтрольной Украине территории.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не производила никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. 

При этом, на странице Операции объединенных сил заявили, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.

Автор:
Дмитрий Нарожный