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В Станице Луганской взорвалось кафе
12 февраля в поселке городского типа Станица Луганская (Луганская область) в одном из кафе произошел взрыв.
Как сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), взрыв в кафе "Мрия" прогремел примерно в 17:46.
По данным ГСЧС, в результате происшествия восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.
В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 21:52. Огонь распространился на площадь 160 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что 12 февраля российские СМИ распространили новость о якобы прозвучавшем "мощном взрыве" в Донецке со ссылкой на жителей города.
Позднее глава оккупационной власти в Донецке Денис Пушилина заявил, что взрыв якобы произошел на подконтрольной Украине территории.
В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не производила никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.
При этом, на странице Операции объединенных сил заявили, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.