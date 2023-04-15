В Судані, де спалахнули бої, на українському літаку SkyUp спрацював аварійний радіобуй: що відбувається

На одному з двох літаків української авіакомпанії SkyUp в аеропорту столиці Судану Хартума спрацював аварійний радіобуй. В цей же час в країні відбувається спроба державного перевороту, спалахнули бойові дії.

Про це 15 квітня повідомила пресслужба перевізника.

"На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок", — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що головним завданням для себе зараз ставлять забезпечення безпеки співробітників компанії та їхньої евакуації з Судану.

"Ми займаємося разом із посольством України в Єгипті, почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов'язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо", — додали в пресслужбі.

Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані у рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси в Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд та Джідду (Саудівська Аравія).

Агентство Reuters повідомляє, що в цей же час основне воєнізоване угруповання Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію начальника армії та міжнародний аеропорт Хартума в результаті спроби державного перевороту.

Водночас у діючій армії країни підкреслюють, що дають відсіч повстанцям. Наразі ситуація в Судані потребує уточнення, сторони конфлікту роблять протилежні заяви.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою. Тим, хто там перебуває, у відомстві наполегливо рекомендують уникати відвідування районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу.

Для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям можна звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588 або на e-mail: [email protected].