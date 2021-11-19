В Сумской области поле залило нефтью

В Сумской области произошла авария на нефтепроводе. В результате нефть разлилась на площади 210 квадратных метров. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Госэкоинспекция получила сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка.

"Специалисты ГЭИ выехали на место событий для выяснения всех обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб почвы", — рассказали в Госэкоинспекции.

Инспекторы выяснили, что в результате аварии на землях возле нефтепровода произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 квадратных метров.

Авария на нефтепроводе. Источник фото: пресс-служба Госэкоинспеции

На данный момент комиссия "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" осуществляет обследование территории вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Разлив нефти локализовали и в скором времени его ликвидируют.

Напоминаем, в сентябре этого года, также в Сумской области, произошел разлив нефти из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора.

Ранее сообщалось, что на причале Каспийского трубопроводного консорциума в РФ произошла утечка нефти в Черное море, а российские власти приняли решение это замалчивать и преуменьшать масштабы проблемы.