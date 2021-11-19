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В Сумской области поле залило нефтью
В Сумской области произошла авария на нефтепроводе. В результате нефть разлилась на площади 210 квадратных метров. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.
Госэкоинспекция получила сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка.
Инспекторы выяснили, что в результате аварии на землях возле нефтепровода произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 квадратных метров.
На данный момент комиссия "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" осуществляет обследование территории вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Разлив нефти локализовали и в скором времени его ликвидируют.
Напоминаем, в сентябре этого года, также в Сумской области, произошел разлив нефти из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора.
Ранее сообщалось, что на причале Каспийского трубопроводного консорциума в РФ произошла утечка нефти в Черное море, а российские власти приняли решение это замалчивать и преуменьшать масштабы проблемы.