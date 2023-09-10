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В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)

В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

В Тернополі 10 вересня сталася масштабна пожежа на заводі виробника пінополістиролу та скловати PenoBoard. Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, виклик на номер 101 про пожежу підприємстві по вулиці Микулинецькій, 46 надійшов о 3:05.

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На місце події негайно було направлено 2 відділення частини спеціальної пожежної техніки та 2 відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа була класифікована за 3-м номером виклику.

Додатково на місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі брали участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

Завдяки використанню безпілотного літального апарату рятувальники здійснили дорозвідку місця події, встановивши, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 тисяч квадратних метрів.

Загальна ж площа будівлі, що була заповнена пінопластом, становить 13 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що стіни її були зроблені з сендвіч-панелей, із металевим покриттям на металевих фермах.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу і лише о 14:45 - ліквідувати. Постраждалих внаслідок події не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Фото 2 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 9 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 10 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 11 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 12 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 13 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 14 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 15 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 16 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 17 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 18 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 19 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 20 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 21 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 22 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 23 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 24 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 25 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 26 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 27 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 28 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 29 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 30 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 31 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 32 — В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)
Автор:
Тимофій Бесп'ятов