В Тернополі згорів завод з виробництва пінопласту (ФОТО, ВІДЕО)

В Тернополі 10 вересня сталася масштабна пожежа на заводі виробника пінополістиролу та скловати PenoBoard. Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, виклик на номер 101 про пожежу підприємстві по вулиці Микулинецькій, 46 надійшов о 3:05.

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На місце події негайно було направлено 2 відділення частини спеціальної пожежної техніки та 2 відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа була класифікована за 3-м номером виклику.

Додатково на місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі брали участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

Завдяки використанню безпілотного літального апарату рятувальники здійснили дорозвідку місця події, встановивши, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 тисяч квадратних метрів.

Загальна ж площа будівлі, що була заповнена пінопластом, становить 13 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що стіни її були зроблені з сендвіч-панелей, із металевим покриттям на металевих фермах.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу і лише о 14:45 - ліквідувати. Постраждалих внаслідок події не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.