В Тихом океане извержение подводного вулкана спровоцировало цунами (ВИДЕО)

Неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.

Об этом сообщает BBC.

Так, вода захлестывает церковь и несколько домов Тонга. Кроме того, жители столицы Нукуалофа говорят о дожде из пепла.

Местные жители эвакуировались на возвышенность после предупреждения и предстоящем цунами.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - сказала жительница Тонга Марк Тауфа.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось сильными подземными толчками, которые распространились по всей южной части Тихого океана.

8-минутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

Напомним, NASA запустит спутники для прогнозирования природных катаклизмов на Земле.

Они будут изучать экстремальные штормы, а также состояние поверхностных вод и океанов, морского льда, атмосферной пыли, качества воздуха.