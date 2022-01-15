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Происшествия
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В Тихом океане извержение подводного вулкана спровоцировало цунами (ВИДЕО)

В Тихом океане извержение подводного вулкана спровоцировало цунами
Это одно из самых мощных извержений, когда-либо снятых со спутника. Фото: ВВС

Неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.

Об этом сообщает BBC.

Так, вода захлестывает церковь и несколько домов Тонга. Кроме того, жители столицы Нукуалофа говорят о дожде из пепла.

Местные жители эвакуировались на возвышенность после предупреждения и предстоящем цунами.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - сказала жительница Тонга Марк Тауфа.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось сильными подземными толчками, которые распространились по всей южной части Тихого океана.

8-минутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

Напомним, NASA запустит спутники для прогнозирования природных катаклизмов на Земле.

Они будут изучать экстремальные штормы, а также состояние поверхностных вод и океанов, морского льда, атмосферной пыли, качества воздуха.

Автор:
Светлана Манько