В трьох обласних центрах повідомили про замінування вокзалів та ринку

Опівдні 4 серпня в Тернополі та Рівному повідомили, що нібито невідомий "замінував" вокзали. Міський голова Тернополя Сергій Надал о 13:30 проінформував, що повідомлення про замінування у Тернополі не підтвердилося.

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"Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. Я закликаю вас, якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102", — написав Надал в Facebook.

Невдовзі у Рівному невідомий також повідомив про замінування вокзалів та вулиці. Людей евакуювали, спецслужби проводять перевірку, повідомило головне управління ДСНС у Рівненській області.

"04 серпня о 12:18 на спецлінію "101" від чергового поліції надійшло повідомлення, що на електронну пошту ГУ НП надійшло повідомлення про замінування Рівненської автостанції по вулиці Київській, стоянки легкових автомобілів по вулиці Сагайдачного та привокзального майдану із залізничним вокзалом", - йдеться в повідосленні ДСНС.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу у Вінниці .

Вінницька міська рада повідомила, що тимчасово призупинено рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.

Речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука прокоментував серію повідомлень про замінування в різних міста країни:

"Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. В будь якому разі, кожне таке повідомлення зобов'язані перевірити відповідні служби. Дослухайтеся до порад військових і правоохоронців! Бережіть себе і рідних!".