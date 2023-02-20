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В Туреччині стався новий землетрус. Є руйнування (ВІДЕО)

В Туреччині стався новий землетрус. Є руйнування (ВІДЕО)

В південній турецькій провінції Хатай 20 лютого стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Місцеві жителі помітили, що деякі будівлі почали руйнуватися. Рятувальники наразі фіксують масштаби та чи з'ясовують, що є постраждалі.

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Про це повідомив телеканал CNN TÜRK.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), сейсмічне явище відбулося на глибині двох кілометрів, що посилило вплив землетрусу на поверхню землі. Його центр був поблизу південного турецького міста Антак’я і відчувався в Сирії, Єгипті та Лівані.

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD уточнило, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,4 зафіксували у районі Дефне в Хатаї, районі на крайньому південному краю регіонального центру Антак’я, який простягається до міста Самандаг.

Кількість загиблих від землетрусів, які сталися 6 лютого, у Туреччині зросла до 41 156 осіб, повідомило 20 лютого AFAD, і очікується, що вона зросте ще більше Відомо, що 385 000 квартир були зруйновані або серйозно пошкоджені, і багато людей все ще вважають зниклими безвісти.

З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправилися до Туреччини.

Автор:
Віта Молодан