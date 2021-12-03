В Украине в декабре можно будет наблюдать метеоритный дождь: названо наилучшее время

На 14 декабря придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор в созвездии Близнецов.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук.

Как отметил руководитель лаборатории методологического и информационного обеспечения образования и астрономической науки Главной астрономической обсерватории НАНУ Иван Крячко, лучше всего наблюдать это явление будет около 3 часов ночи по киевскому времени, когда Луна уже зайдет за горизонт.

"При благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий (Ориона, Тельца, Возничего и других), украшенной интенсивным "звездопадом", ведь, по прогнозам, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров", — сказал астроном.

Также в НАНУ показали схему звездного неба, которое будет наблюдаться в упомянутое время, с указанием звезды Кастор и направлениями метеоритного потока.

Напомним, что в июне в Украине можно было наблюдать частичное солнечное затмение.