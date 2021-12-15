В Украину не пустили "сверхчеловека", "благодаря" которому США начали помогать Украине (ВИДЕО)

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде в страну иностранцу, заявившему о работе на российские спецслужбы в прошлом и на немецкие спецслужбы в настоящем, а также о своих сверхспособностях, благодаря которым, в частности, США начали оказывать Украине определенную помощь.

Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, мужчина прибыл рейсом из ОАЭ, предоставив на контроль паспорт на имя 45-летнего гражданина России. В то же время пассажир заявил, что это паспорт прикрытия с "данными спецслужб".

"Это все нормально, никакой подставы нет, не переживайте. Меня за это сегодня задержали в Абу-Даби... На самом деле я не 1976-го, я честно вам скажу. Но это я со спецслужбами разберусь", — заявил прибывший пограничнице на опубликованном ГПСУ видео.

По словам мужчины с кавказским акцентом, ранее он работал на Главное управление разведки Минобороны и Федеральную службу безопасности РФ, за что ему якобы полагалось звание Героя России.

"Америка начала помогать Украине — это я попросил Америку. Я хочу с ЦРУ связаться и с немцами. Немецкая спецслужба меня сюда прислала, в Россию. Я в команде Путина работал. Я был сотрудником ГРУ и ФСБ до 2007 года. Затем перестал с ними сотрудничать. Они меня обманули — не дали Героя России, не оформили", — заявил иностранец.

Он также заявил пограничникам, что благодаря своим сверхспособностям умеет "выдавать любую информацию", однако российские власти пытаются этому помешать, потому он решил обратиться за помощью к Украине.

"Я сейчас приехал попросить помощь, потому что кибератаки мне делает Путин. Убивать, уничтожать меня нельзя, я со спецслужбами не раз работал с 2007 года, об этом знают... Путин заключил контракт моим именем со всем миром. Директор СБУ уже знает об этом. У меня сверхспособности: приборы подключайте, я могу выдавать вам любую информацию, как структуру строить, что делать, любую-любую информацию", — рассказал "не 45-летний" мужчина.

В то же время он утверждал, что испробовал всевозможные "порошки", которые якобы поставлялись российским спецслужбам для дальнейшего провоцирования граждан на агрессивное поведение.

"Я со злости порошки, какие были, на себе все использовал. Они разноцветные, эти химические препараты. Они были созданы для спецслужб, завозились в Россию... Видели вы эти соки с порошками? Людям давали — и люди агрессивно вели забастовки, детей резали — вот это все они делали", — поведал мужчина.

Однако проверять заявления вероятного россиянина пограничники не стали, мотивируя тем, что тот не смог назвать четкую цель приезда или подтвердить ее. Пассажира отправили обратным рейсом в Абу-Даби.