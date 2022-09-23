В Україні будуть заочно судити 10 окупантів, що знущалися з мешканців Бучі

Бучанське райуправління поліції Київської області за процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури передало до суду обвинувальні акти стосовно 10 військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил Росії.

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Як повідомляє Київська обласна прокуратура, їх звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) і наразі оголошено у розшук з метою затримання.

Розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Буча впродовж березня поточного року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участь у бойових діях і не мали зброї.

Обвинувачені не забезпечували утримуваних продуктами харчування та питною водою, позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим також погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку.

З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, вони завдавали мирним мешканцям тілесні ушкодження.

Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи як особисті речі, так і побутову техніку.

Нагадаємо також, що минулого місяця у вбивстві п'яти цивільних осіб пострілами в голову в селі Микуличі Бучанського району викрили поплічника глави Чечні Рамзана Кадирова Ізнаура Мусаєва.