В Україні через війну загинули вже 39 журналістів

Щонайменше 39 медійників стали жертвами повномасштабної російської агресії в Україні в 2022 року, згідно верифікованих даних Національної спілки журналістів України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. Відомості про ще двох зниклих журналістів-військовослужбовців перевіряються.

Як зазначив з нагоди Дня пам'яті українських журналістів, який відзначається 16 вересня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, він безмежно вдячний журналістам, готовим віддати життя.

"Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія, за даними НСЖУ. За 8 років війни ми втратили ще більше... Сьогодні, в День пам'яті загиблих журналістів вшановуємо пам’ять наших борців передової інформаційного фронту. Бути журналістом сьогодні - це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу. Безмежно вдячний вам, як і вся наша країна", - написав він.

Зазначимо, що останньою за часом відомою жертвою став оператор телеканалу "Прямий" і офіцер Збройних сил України Олексій Юрченко. Повідомлялося, що він загинув під час боїв за Балаклію Харківської області 8 вересня.