В Україні північний кордон посилять особовим складом і технікою через події навколо ЗАЕС

Північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою у зв'язку з останніми подіями навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної станції.

Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, робота по посиленню цієї частини кордону не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово.

Зокрема, там будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

"Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 червня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та дав доручення посилити північний напрямок України.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зазначав, що фахівці організації не побачили підготовку окупантів до атаки на Запорізькій АЕС. Але не виключено, що "все може трапитися".

Тим часом жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.