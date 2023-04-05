В Україні стався землетрус: де саме

Землетрус зафіксували у Закарпатській області о о 11:41:05 (за київським часом). Про це повідомив Головний центр спеціального контролю у Facebook.

Сейсмологи запевнили, що землетрус не несе ніякої загрози для населення. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

"О 11:41:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус, на південь від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - написали у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Дані: Головний центр спеціального контролю

У центрі зазначили, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера).

Підземний поштовх зафіксували о 03:15 у районі селища Велика Добронь, за 19 км від міста Мукачево. За класифікацією такий землетрус відноситься до сильно відчутних.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються", - йшлося у повідомленні.

До того останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, у лютому 2023 році стались землетруси у Туреччині і Сирії. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 52 тисячі людей. Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать $100 млрд.