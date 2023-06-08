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В Україні стався землетрус: де саме та якою магнітудою

В Україні стався землетрус: де саме та якою магнітудою
На Полтавщині стався землетрус. Фото: Depositphotos

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що відомством 8 червня 2023 року зареєстровано землетрус з території Полтавської області магнітудою 3,7.

Джерело землетрусу знаходиться за 26 км на південний схід від міста Полтава на глибині 10 км.

Фото 2 — В Україні стався землетрус: де саме та якою магнітудою

За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних.

Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

"Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах", – йдеться у повідомленні відомства.

Там зауважують, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5).  Тоді епіцентр землетрусу зафіксували в Решитіловському районі Полтавської області.

Нагадаємо, 5 квітня землетрус зафіксували у Закарпатській області магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько