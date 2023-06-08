В Україні стався землетрус: де саме та якою магнітудою

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що відомством 8 червня 2023 року зареєстровано землетрус з території Полтавської області магнітудою 3,7.

Джерело землетрусу знаходиться за 26 км на південний схід від міста Полтава на глибині 10 км.

За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних.

Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

"Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах", – йдеться у повідомленні відомства.

Там зауважують, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5). Тоді епіцентр землетрусу зафіксували в Решитіловському районі Полтавської області.

Нагадаємо, 5 квітня землетрус зафіксували у Закарпатській області магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

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