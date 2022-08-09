В Україні судитимуть громадянина за ворожу пропаганду та створення під це додатку

В Україні судитимуть українця, який, згідно з даними Офісу генпрокурора, виправдовував і заперечував збройну агресію РФ проти України та прославляв загарбників, повідомили в ОГП.

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Розслідуванням встановлено, що уродженець Львівської області, який довгий час проживав у Донецьку, розробив та розповсюджував мобільний додаток для трансляції антиукраїнського контенту виключно на території окремих окупованих районів Донецької області.

"За допомогою цього додатку на території так званої "ДНР" транслювалася викривлена інформація про агресію РФ на території України. Обвинувачений пропагував "рускій мір", здійснював заклики до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі", – кажуть в ОГП.

Займався обвинувачений, як додають в ОГП, і дискримінацією на етнічному підґрунті. Завдяки втручанню правоохоронців трансляцію антиукраїнського контенту на тимчасово окупованих територіях було припинено.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні зрадник отримав 15 років позбавлення волі, який допомагав РФ окупувати Київщину. Таке рішення виніс Броварський міський районний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.