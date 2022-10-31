В Україні вводять екстрені відключення світла через масовані ракетні обстріли

Екстрені відключення електроенергії вводяться через обстріли критичної інфраструктури в Україні.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль", - зазначив він.

За його словами, служби працюють над ліквідацією наслідків.

Пізніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ракетних обстрілів у понеділок, 31 жовтня, зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

"Внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях", - зазначив він.

Міністр звернувся до мешканців населених пунктів, що не постраждали від обстрілів, з проханням максимально зменшити споживання електроенергії.

"Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах", - наголосив він.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі, Черкаській та Кіровоградській областях.