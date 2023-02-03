В Україні вже 1271 об’єкт культурної інфраструктури постраждав через російську агресію

Міністерство інфраструктури та інформаційної політики зафіксувало станом на 25 січня 1271 об’єкт культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини, які зазнали збитків через через російську агресію в Україні. Як ідеться у повідомленні відомства, з цієї кількості майже третина - 473 об’єкти - зруйновані.

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Зокрема, постраждали 603 клубних заклади, 479 бібліотеки, 69 музеїв та галерей, 22 театри та філармонії, 98 закладів мистецької освіти.

За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 82, більше половини з яких, а саме 44 – це об’єкти на деокупованих територіях Херсонської області, а ще третина – в зонах активних бойових дій в Донецькій області.

Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 198 громад (13,5% від загальної кількості).

Зокрема, це 2% громад у Вінницькій, 13% в Дніпропетровській, 85% в Донецькій, 12% в Житомирській, 2% в Закарпатській, 27% в Запорізькій, 27% в Київській, 39% в Луганській, 42% в Миколаївській, 3% в Одеській, 41% в Сумській, 36% в Харківській, 29% в Херсонській, 2% в Хмельницькій, 3% в Черкаській та 14% Чернігівській області, а також Київ.

"Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - підкреслюють у Мінкульті.

Нагадаємо також, що за останніми даними Держсужби з етнополітики та свободи совісті, з 24 лютого 2022 року внаслідок збройного нападу Росії були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню щонайменше 307 релігійних споруд у 15 областях України.