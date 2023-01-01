В Україні за новорічну добу ліквідували 155 пожеж: є загиблі

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували 155 пожеж за добу 31 грудня - 1 січня, 60 % з яких сталися у житловому секторі.

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Як повідомляють у відомстві, на пожежах загинули четверо людей, а ще шість отримали травми та опіки. Випадки загибелі людей відбулися у Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській та Чернівецькій областях, головним чином через необережне поводження з вогнем.

Зокрема, у Києві вдалося врятувати з квартири на другому поверсі багатоповерхівки у Дарницькому районі чоловіка 1965 року народження та жінку 1935 року народження, які отруїлися продуктами горіння. Потерпілих передали медикам для подальшої госпіталізації.

Окрім того, зафіксовані випадки отруєння чадним газом через несправність опалювального та газового обладнання. Так, 31 грудня до ДСНС надійшла інформація, що у селі Горенка під Києвом в приватному будинку внаслідок отруєння з причини несправності газового котла постраждало п'ять осіб, з них двоє дітей (2012 та 2017 року нароження). Усіх госпіталізовано до лікарні.

Цього ж дня на Київщині о 9:50 у селищі Борова в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання загинуло дві особи. Втім, як вище зазначено, цей випадок не включено у статистику загиблих, отже вона стосується лише тих, хто безпосередньо загинув у пожежах.

Як вказують у ДСНС, наразі на чергуванні в Україні знаходиться понад 7 тисяч рятувальників та близько 2700 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо також, що у новорічну ніч внаслідок російських обстрілів у Херсоні зазнала пошкоджень дитяча лікарня, а у Нікополі було влучання у дев'ятиповерхівку. Також було обстріляно, зокрема, Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області, Вугледар та Авдіївку Донецької області.