В Україні зафіксували Північне сяйво (ФОТО/ВІДЕО)

В ніч на 24 квітня в різних регіонах України місцеві жителів помітили рідкісне для нашої широти Північне сяйво. Користувачі опублікували в соціальних мережах численні фото та відео явища, передає Delo.ua.

Очевидці бачили сяйво у західних та північних регіонах України. Насиченість світла дещо відрізнялася, явище тривало декілька хвилин.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.



Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів 🇺🇦 (@lviv1256) April 23, 2023

Водночас користувачі повідомляли, що також помітили явище у Запорізькій області.

Небо над Запоріжжям у ніч на 24 квітня. Фото: Twitter/m.kush

Полярне сяйво є індикатором поточних умов геомагнітної бурі та забезпечує ситуаційну обізнаність для низки технологій. Полярне сяйво безпосередньо впливає на ВЧ-радіозв’язок і супутникову навігацію GPS/GNSS. Явище можна помітити на відстані до 1000 км, коли воно яскраве та за сприятливих умов.

Фото: Twitter/Tanya Фото: Twitter/бельгійський міцний ель Фото: Twitter/LaraFilinskayaUkraine Фото: Twitter/Київська зануда Фото: Twitter/Ліана 🇺🇦

Воно виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок, що входять до сонячного вітру, із магнітнім полем Землі. Полярне сяйво притаманне північним країнам. Вчені Space Weather Prediction Center та SpaceWeatherLive раніше допускали, що через потужний геомагнітний шторм явище можна було побачити в регіоні, де перебуває Україна.

Декілька днів тому падав метеора, сьогодні північне сяйво.

А завтра що? pic.twitter.com/erZf5Ii102 — Dima Chykhaida (@chykhaida) April 23, 2023

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, над Києвом спостерігався яскравий спалах. Були припущення, що причина в падінні супутника чи метеорита. Але у NASA спростували падіння космічного апарату над столицею.

Згодом в Космічному агентстві України та Повітряних силах ЗСУ заявили, що вважають, що причина спалаху над Києвом не пов'язана з продуктом, виготовленим людиною. Остаточного пояснення явища наразі не озвучували, але мають попереднє.