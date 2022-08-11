В Україні зафіксували вже 464 епізоди руйнування Росією об'єктів культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики станом на 10 серпня зафіксувало вже 464 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Так, внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень вже 139 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, це 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

Окрім того, через дії окупантів був знищений або постраждав 361 мистецький об’єкт та заклад культури, в тому числі 162 релігійні споруди, 70 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших мистецьких осередків; 51 меморіальний пам’ятник та твір мистецтва; 44 бібліотеки; 34 музеї та заповідника.

Порівняно зі звітом на 30 липня кількість зафіксованих епізодів збільшилася на 14 з 450, причому тоді повідомлялося, що "ще близько 50 епізодів перебувають на перевірці". Зокрема, такі злочини наразі зафіксовано в 15 областях України:

• 104 у Харківській (з них 86 у Харкові та околицях),

• 104 у Донецькій (з них 69 у Маріуполі та околицях),

• 79 у Київській (з них 52 у Бучанському районі),

• 56 у Луганській (з них 51 у Сєвєродонецькому районі),

• 38 у Чернігівській (з них 29 у Чернігові та околицях),

• 28 у Сумській (з них 18 в Охтирському районі),

• 17 у Запорізькій (з них 10 у Пологівському районі),

• 9 у Миколаївській,

• 6 у Житомирській,

• 6 у Херсонській,

• 5 у Києві,

• 5 у Дніпропетровській,

• 4 в Одеській,

• 2 у Вінницькій,

• 1 у Львівській.



Зокрема, у Мінкульті зазначають, що через ворожий обстріл Марганця Дніпропетровської області, що стався минулої ночі, агресор понівечив будинок культури та школу мистецтв.

"Для нас важливо зберегти спадщину. Тому ми одразу намагаємось ремонтувати об'єкти культури, які постраждали від обстрілів, там де це можливо. Спершу проводимо оцінку руйнувань, далі виїжджають будівельники", – додав міністр Олександр Ткаченко.

В свою чергу його заступниця Катерина Чуєва вказує, що протягом останніх тижнів відомство почало звірку даних з інформацією, яку збирають Держслужба з етнополітики та свободи совісті та обласні адміністрації - відповідно, перелік об’єктів уточнюється та постійно доповнюється.