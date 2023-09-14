В Україні зафіксували землетрус: де саме та якою магнітудою

У четвер, 14 вересня, у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

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Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"14 вересня 2023 року о 11:52:57 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Закарпатській області магнітудою 2,0. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на схід від міста Виноградів на глибині 5 км", - підкреслюють у відомстві.

Там додають, що за класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.

"Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - наголошують у Головному центрі спеціального контролю.

Повідомляється, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

"Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади, міжнародних сейсмологічних центрів та іншим споживачам інформації", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року о 21:38:49 за київським часом в Україні стався землетрус магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. Епіцентр землетрусу зафіксували в Решитіловському районі Полтавської області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com