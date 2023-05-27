В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,5: де його відчули

26 травня 2023 року о 21:38:49 за київським часом в Україні стався землетрус магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. Епіцентр землетрусу зафіксували в Решитіловському районі Полтавської області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Зазначається, що за класифікацією зафіксований землетрус відноситься до "ледве відчутних".

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Решетилівському районі Полтавської області на захід від міста Полтава, на глибині 7 км", - повідомили у відомстві.

Там додають, що подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвався і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

Нагадаємо, 5 квітня землетрус зафіксували у Закарпатській області магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).