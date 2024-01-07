В Україну приплив понтонний мост окупантів - ДПСУ

7 січня українські прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який приплив з Росії до України річкою Десна. Ця ситуація спостерігалася на на Чернігівщині, повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

За інформацією ДПСУ, спостереження за підозрілою спорудою велось, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території.

"Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе", - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області поблизу Ніжина відбудували переїзд через залізничну колію, який був зруйнований на початку повномасштабної війни у лютому 2022. Це вже шостий міст, відновлений у Чернігівській області.

Зазначається, що довжина шляхопроводу складає 60 метрів і він має дві смуги руху. Він сполучає центральні райони Чернігівської області з рештою громад, а також Київською і Сумською областями.

Нещодавно ще один міст, який було зруйновано через російську агресію, відновили і на Житомирщині. Він з’єднує 7 населених пунктів громади, які на початку квітня 2022 року було звільнено від російських військ.