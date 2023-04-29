В Умані завершили пошуково-рятувальну операцію: серед жертв - 6 дітей

В Умані Черкаської області завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару Росією в багатоповерховий будинок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Facebook.

Внаслідок удару, який здійснила Росія, 23 людини загинули: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

Наймолодшій жертві було 1,5 роки.

“Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років)”, - написав міністр внутрішній справ.

Наразі всі 23 тіла ідентифікували. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Дві жінки вважаються зниклими безвісти.

Також 9 людей отримали поранення.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

Майже повністю знищено один під`їзд, зруйновано 27 квартир із 46.