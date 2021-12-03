В Виннице перевернулась автоцистерна с аммиаком

Вблизи Винницы в ДТП попала автоцистерна со сжиженным аммиаком.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г .Винница на автодороге М30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа", — говорится в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что в цистерне находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн.

В 9:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны.

В сообщении отмечается, что в данный момент на месте работает 31 спасатель и 9 единиц спецтехники. Привлечена группа радиационной, химической и биологической разведки, а также автокран.

Напомним, также в Винницкой области 29 ноября произошла утечка аммиака из вагона-цистерны на территории одного из предприятий около железнодорожной станции Немиров.

К ликвидации последствий ЧП были привлечены 32 человека личного состава и восемь единиц техники ГСЧС. На месте происшествия работали мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС, отделение радиационной, химической и биологической защиты.